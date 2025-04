Wie die HSB mitteilten, wird der Brocken wie gewohnt ab Drei Annen Hohne täglich acht Mal angefahren. Neben den bekannten Dampfzügen sind auch zwei Zugpaare am Nachmittag mit Diesellokomotiven unterwegs. Neu ist eine tägliche Direktverbindung zwischen Nordhausen und Wernigerode. Die direkte Verbindung von Nordhausen zum Brocken entfällt, es gibt jedoch passende Anschlüsse in Drei Annen Hohne.

Am Nachmittag bieten die HSB eine neue Direktverbindung von der Eisfelder Talmühle über Benneckenstein und Elend zum Brocken an. Zusätzlich ist ein neues morgendliches Triebwagenpaar zwischen Wernigerode und Schierke in den Fahrplan aufgenommen worden.