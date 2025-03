Vor einer Woche war ein Prozess gegen diese Frau am Amtsgericht Halle zu Ende gegangen. Sie hatte in einer anderen Hundepension in Bennstedt Tiere nicht ausreichend mit Futter und Wasser versorgt. Das Gericht entschied in diesem Fall, dass sie drei Jahre lang weder privat Hunde halten, noch beruflich mit Hunden arbeiten darf. Außerdem muss sie 1.600 Euro Strafe zahlen. Dagegen ging die Frau in Berufung.