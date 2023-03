Der Landkreis Harz wird doch keine Geflüchteten in der früheren Kinderklinik in Hasserode bei Wernigerode unterbringen. Man habe die Pläne fallen lassen, sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU) einer Mitteilung zufolge. Stattdessen sollen die Flüchtlinge in Wohnungen in Wernigerode untergebracht werden. Das sehe ein Kompromiss mit der Stadt vor, heißt es. Balcerowski sagte, die Herausforderung vieler Flüchtlinge könne der Landkreis nur gemeinsam mit den Städten und Gemeinden bewältigen.