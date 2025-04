Birgit Löffler verkauft hier seit 26 Jahren Lederwaren. Die gelernte Kürschnerin kennt die Innenstadt, die Kundenwünsche und beobachtet, was sich verändert hat in all der Zeit. Dass ganze Busladungen neugieriger Touristen hier shoppen gehen, passiere nur noch selten. Der Standort des Taschengeschäfts am oberen Ende der Westernstraße ist nicht mehr die beste Lage. Vor allem seit in direkter Nachbarschaft mehrere Geschäfte geschlossen wurden. Um die zehn sind es inzwischen, das wirft Schatten auf die sonst makellose Einkaufsmeile in Fachwerkarchitektur.

Bildrechte: Elke Kürschner/MDR