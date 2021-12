Wernigerode bekommt ein Konzerthaus. Seit zwei Jahren wird dafür die Wernigeröder Liebfrauenkirche umgebaut. Am Dienstag nun wurden neun Buntglasfenster des Glaskünstlers Günter Grohs eingebaut. Damit sind die Bauarbeiten so gut wie beendet.

Die Fenster wiegen 156 Kilogramm. Bildrechte: Carsten Reuß

Mitarbeiter einer Spezialfirma jonglierten am Dienstag die 156 Kilogramm schweren Glasscheiben in den Eingangsbereich. Der Wernigeröder Glasgestalter Grohs ließ sich von einer mittelalterlichen Noten-Handschrift inspirieren. Linien und Bögen in Brauntönen auf einer Art Milchglasscheibe sorgen für einen halbdurchsichtigen Effekt. Das soll neugierig machen auf das, was drinnen vor sich geht, und auch dem Besucher soll so ein Kontakt nach draußen gegeben werden.