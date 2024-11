Ausflugsziel in Wernigerode Miniaturenpark "Kleiner Harz" beendet Saison mit Besucherrekord

07. November 2024, 15:20 Uhr

Wernigerode im Harz bleibt ein beliebtes Ausflugsziel in Sachsen-Anhalt. So hat der Bürger- und Miniaturenpark in diesem Jahr einen neuen Besucherrekord verzeichnet. Die nächste Saison startet im April 2025.