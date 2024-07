Die Fahrzeugprüfgesellschaft Dekra will am Samstag mit 850 Motorrädern in Wernigerode im Harz auf mehr Verkehrssicherheit für die Zweiräder aufmerksam machen. Wie die Dekra mitteilte, werden rund 1.000 Menschen an der Demonstration unter dem Motto "Sicherheit durch Sichtbarkeit" erwartet. Motorradfahrer würden im Straßenverkehr immer noch regelmäßig übersehen werden. Auch Lichtsignale würden nicht immer ausreichen.