Polizei evakuiert Wernigerode: Brief mit Pulver sorgt für Großalarm

Im Harz hat ein Brief an die Polizei einen Großalarm ausgelöst. Grund war ein Brief mit einer pulvrigen Substanz und einem Schreiben zur weltpolitische Lage. Die Mitarbeitenden des Revierkommissariats in Wernigerode mussten sich vorübergehend in Sicherheit bringen.