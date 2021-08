Im Bürgerpark in Wernigerode fällt die für Freitagabend um 18 Uhr geplante erste Show des MDR Harz Open Airs kurzfristig aus. Dazu haben sich die Organisatoren nach Beratungen vor Ort entschieden. Grund ist der anhaltende Niederschlag. Die zweite Show ab 21:30 Uhr kann dagegen voraussichtlich wie geplant stattfinden. Kurz vor 18 Uhr hat der Aufbau begonnen.

Das MDR Harz Open Air findet am Freitag und Samstag im Bürgerpark Wernigerode statt. Bildrechte: MDR

Roman Müller von der Tourismus Gesellschaft in Wernigerode sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Ticketpreis für die erste Show werde erstattet. Käufer von Karten sollen sich an die jeweilige Vorverkaufsstelle wenden.



Beim MDR Harz Open Air stehen am Freitag Culcha Candela auf der Bühne. Für Sonnabend ist der Auftritt von Popstar Milow geplant.