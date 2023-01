Denn das "Sonnenhaus", das die GWW hier bauen lässt, kommt ganz ohne Gas aus. Es wird mit Solarthermie und Photovoltaik beheizt, im Winter gleichen Holzpellets die fehlende Sonnenenergie aus. Mit der Sonne habe die GWW einen starken Partner an der Seite, so der GWW Chef. Die schickte dann auch freundlich ein paar Strahlen auf die Baustelle am Pappelweg.

Neubau für den Klimaschutz

Die Zickzack-Fassade sticht auch auf dem Grundriss ins Auge. Bildrechte: MDR/Elke Kürschner Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha hat ein paar Jahre in dieser Ecke der Stadt gelebt und so freut es ihn besonders, dass der Neubau dort entsteht. Das Viertel werde dadurch aufgewertet, der Bau sei klimagerecht und das kommt am Ende auch den künftigen Mieterinnen und Mietern zugute. Mitten im Wohngebiet "Seigerhüttenweg" zwischen Häusern, die um 1930 entstanden, wächst in den nächsten Monaten der Neubau in die Höhe. 15 Wohnungen von 50 bis 120 Quadratmetern auf außergewöhnlichen Grundrissen und mit Zickzack-Fassade als Blickfang.

Mutig findet das Immo Kramer, GWW Aufsichtsratsvorsitzender und Wernigerodes Baudezernent: "Städtebaulich ist das etwas, was diese geraden Linien hier im Quartier etwas auflockert und es ist auch mutig, solche Grundrisse am Markt zu platzieren. Gerade und einfach kann jeder. Und dann haben wir natürlich auch die energetische Qualität, die, glaube ich, nicht nur unserer Stadt Wernigerode gut zu Gesicht steht, sondern auch ein Zeichen der Zeit ist. Und es ist mutig, mit neuen Technologien an den Start zu gehen."

Gerade und einfach kann jeder. Immo Kramer Baudezernent von Wernigerode

Stadtratspräsident Uwe-Friedrich Albrecht hofft, dass keine weiteren Richtlinien den Bau verzögern. Bildrechte: MDR/Elke Kürschner Wobei dieses Haus die Planer an den Rand der Verzweiflung brachte: Das Genehmigungsverfahren wurde zum Marathon, immer wieder musste nachjustiert werden, weil Richtlinien und Vorgaben verändert wurden. Das beklagte Stadtratspräsident Uwe-Friedrich Albrecht, drängte zur Eile beim Baustart und scherzte: dass nicht schon wieder eine neue Richtlinie kommt und den ersten Spatenstich stoppt. Ein bisschen Humor gehört dazu. Doch im Moment sind Bauvorhaben ganz besonders schwer umzusetzen.

"Sonnenhaus" kostet rund sechs Millionen Euro