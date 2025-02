Gesteinsproben Tiefenbohrungen für mögliche Ortsumfahrung Wernigerode

12. Februar 2025, 12:27 Uhr

Wer in Wernigerode an der B244 wohnt, kann ein Lied vom zermürbenden Schwerlastverkehr singen. Holz- und Kalklaster donnern von morgens bis abends durch das schmucke Städtchen – eine Ortsumgehung sehnen deshalb viele herbei. Immerhin ist die im Bundesverkehrswegeplan 2030 als vordringlicher Bedarf eingeordnet. Und da kommt nun tatsächlich Bewegung in das Projekt "Fenstermacherberg-Tunnel", der den Oberharz direkt mit der A36 verbinden könnte – östlich an Wernigerode vorbei.