Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Mittwoch vor Orkanböen in Sachsen-Anhalt. Betroffen sei hier besonders der Kreis Harz im Bergland (Oberharz). Menschen in Lagen über 1.000 Metern wird nahegelegt, Fenster sowie Türen geschlossen zu halten. Durch den starken Wind seien Schäden an Gebäuden möglich. Dachziegel könnten abgedeckt und Bäume entwurzelt werden.