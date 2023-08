Die kleinen Bäume würden einen guten Eindruck vermitteln, sagt Friedrich Haferkorn und zählt die Gründe auf. Es habe keine lange Dürre gegeben, die Temperaturen wären bisher auch relativ normal. Etwa 350 Millimeter Niederschlag habe es in diesem Jahr bisher im Unterharz gegeben. "Das ist erstmals wieder seit langem ein normales Jahr und das bildet sich an den Pflanzen ab", freut sich der stellvertretende Betriebsleiter des Forstbetriebs Ostharz. Man könne sagen, dass die Pflanzen in diesem Jahr sehr gut dastehen.

Friedrich Haferkorn ist stellvertretende Betriebsleiter des Forstbetriebs Ostharz. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß