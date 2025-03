In Wienrode (Stadt Blankenburg) im Landkreis Harz haben Unbekannte mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen und das Tier verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die Halterin der Freigänger-Katze gemeldet, dass ihr Tier am 18. März von einem Diabolo-Geschoss am Kopf getroffen wurde. Die Katze sei operiert worden; noch stehe nicht fest, ob sie überlebe.