Im Ortschaftsrat von Wienrode im Landkreis Harz wird in Zukunft voraussichtlich ein Mitglied eines gesichert rechtsextremen Vereins sitzen. Das ist das vorläufige Ergebnis einer Ergänzungswahl, wie die Stadt Blankenburg am Sonntagabend mitteilte. Die anderen zwei der drei offenen Sitze würden Kandidaten der CDU belegen. Das endgültige Ergebnis will die Wahlleitung am Dienstagabend bekanntgeben.