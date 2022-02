In Sachsen-Anhalt beginnen am Samstag die Winterferien. Für die Tourismusbranche im Harz eine wichtige Saison. "Nicht nur der Schnee lockt die Leute, viele Urlauber kommen auch wegen der Kultur in den Harz", sagte Madeline Pagenkemper vom Harzer Tourismusverband MDR SACHSEN-ANHALT. Allerdings habe sich das Buchungsverhalten durch Corona verändert, so Pagenkemper. Viele Urlauber seien verunsichert und würden eher spontan buchen. Deswegen seien noch in allen Orten im Harz Kapazitäten frei.