Und das hat Folgen für die Skivereine in Sachsen-Anhalt. Ihnen fehlt der Schnee, Alternativen müssen her. Vor allem Vereine, die eher im Flachland angesiedelt sind, müssen sich nun Gedanken machen – so auch der TSV Leuna. Die Langlaufabteilung kommt dank spezieller Trainingsmatten auch ohne Schnee aus. Die Matten besitzen eine ähnliche Gleitfähigkeit wie normaler Schnee. Sie bestehen zu 80 Prozent aus recyceltem Kunststoff.