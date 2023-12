Wer gerne Ski-Alpin oder Snowboard fährt, kann sich aufs Wochenende freuen. Am Samstag, 2. Dezember, öffnen zwei Skigebiete im Harz ihre Lifte. Im Skigebiet Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg und im Skigebiet am Wurmberg können sich Skifahrer von 9 bis 16 Uhr nach oben ziehen lassen.