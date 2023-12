Wintersport im Advent Ski-Saison im Harz startet mit großem Ansturm

03. Dezember 2023, 14:08 Uhr

Im Harz haben am Wochenende die ersten Wintersportgebiete geöffnet. Die Ski- und Snowboard-Pisten, Rodel-Strecken und Langlauf-Loipen in Sachsen-Anhalt sind zum Start in die Saison gut besucht. Auch die ersten Lifte sind in Betrieb genommen worden. Eine Übersicht für Wintersport-Fans.