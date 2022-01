Julia Pleintinger setzt sich für das Wohnprojekt in Harzgerode ein. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Ein halbrunder Balkon-Turm an einem Zweigeschosser, davor eine Freitreppe. Das Gebäude selbst hat große Fenster und wurde terrassenförmig gebaut. Die Architektur stammt aus den 1920ern. Sie erinnert an Bauhaus, an das "Neue Bauen". Vor dem Gebäude steht Julia Pleintinger, 28 Jahre alt und aus Bayern stammend. Sie zeigt auf die Treppe. "Dafür haben wir jetzt Fördermittel bekommen", sagt sie. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz übergab kürzlich 30.000 Euro für die Sanierung dieses Gebäudeteils an die "Genossenschaft in der Heilstätte Harzgerode eG".