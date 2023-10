Unerklärliche Fälle von Begegnungen mit wilden Wesen, die im Wald leben, sind im Harz keine Seltenheit, sondern Teil einer lange gewachsenen Sage. Aus der mittelalterlichen Einstellung zum Wald als unheimlichem Ort erwachsen, tauchte die Figur des Wilden Mannes in den Sagen im 18. und vor allem 19. Jahrhundert auf, erklärt die Forscherin. Für die Harzer Bergstadt Wildemann, die 1529 von Menschen aus dem Erzgebirge gegründet wurde, war der Waldgeist sogar Namensgeber. Beim jährlichen Rotvieh-Umzug in Wildemann (Niedersachsen) ist der Wilde Mann immer anwesend. Die Stadt im Harz wurde nach der Sagenfigur benannt. Bildrechte: dpa

Der Sage nach sahen die Neuankömmlinge einen "wilden Mann" und konnten ihn fangen. Er starb in Gefangenschaft. An der Stelle, an der der "Wilde Mann" gefangen wurde, sollen große Silbervorkommen entdeckt worden sein und die Stadt Wildemann wurde gegründet. "Vielleicht haben die Bergleute tatsächlich unbekannte Männer im Wald gesehen", meint Pöge-Alder. Sogenannte Gesetzlose hätten die Zeit der Pest, erstmals im 14. Jahrhundert, in den Wäldern überlebt. "Vielleicht waren sie die Modelle für die Sage."

Wilder Mann, Symbolfigur des Harzes

Überhaupt sei der Wilde Mann ein Symbol für den Harz. Auch in den "Volksmärchen der Deutschen" von Johann Carl August Musäus aus dem 18. Jahrhundert findet sich eine Sage, in der ein Hirte erzählt, wie er nachts im Wald einem unheimlichen Mann begegnet, erzählt Pöge-Alder. Es ist ein Mann mit struppigem Haar, langem Bart, stark behaart, trägt einen Lendenschurz, hat eine Krone auf dem Kopf und einen Baumstamm in der Hand. Figuren des Wilden Mannes tauchen im Harz immer wieder auf. Hier in der Innenstadt von Halberstadt (Foto von 1998). Bildrechte: IMAGO / Rolf Zöllner

Musäus erkennt die Gestalt als "Berggeist des Harzes, wo er den Bergleuten oft erschienen ist". Auch auf dem Harzgulden, der Münze der Fürsten von Braunschweig-Wolfenbüttel, ist der Wilde Mann als Symbolfigur des Harzes zu erkennen.

Das Wilde gehört dazu