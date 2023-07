Die Feuerwehr aus Zilly muss auch bei sommerlichen Temperaturen in dicker Schutzausrüstung ausrücken. Mitten in der Sonne, bei einem hartnäckigen Feldbrand, ist der Wasserverlust enorm. Die Feuerwehrunfallkasse spricht von bis zu einem Liter pro 20 Minuten. Zudem könne die Körpertemperatur auf ein Niveau ansteigen, das mit Fieber vergleichbar sei. Die Einsatzkräfte laufen Gefahr, zu überhitzen.

Dünnere Sommer-Schutzkleidung können sich momentan nicht alle Feuerwehren leisten. Bildrechte: MDR/Elke Kürschner

Das Problem der Feuerwehr Zilly haben auch andere Wehren in Sachsen-Anhalt: Noch gibt es nur die Standard-Schutzkleidung in der Wehr. Die muss robust genug sein, um die Kameraden bei allen Einsätzen zu schützen.



Für den Einsatz in der Sommersonne ist sie aber zu dick. Ein Problempunkt sind die Kosten: Eine leichtere Ausrüstung, also Jacke und Hose für den Einsatz bei Vegetationsbränden, kostet mindestens 200 Euro pro Kamerad oder Kameradin.