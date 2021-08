Unter Corona-Maßnahmen Trotz schlechtem Wetter: 2.000 Besucher bei Festival am Brocken

Am Brocken haben rund 2.000 Menschen das Festival "Rocken am Brocken" gefeiert. Die Veranstaltung war erst kurzfristig genehmigt worden. Unter bestimmten Corona-Auflagen konnte das Festival jedoch stattfinden. Ausschnitte der Konzerte können in der Arte-Mediathek nachgeschaut werden.