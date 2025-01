Nach der Bombendrohung am Magdeburger Hauptbahnhof ermittelt die Polizei. Wie ein Sprecher am Sonntag MDR SACHSEN-ANHALT sagte, hatte am Samstag kurz nach 18 Uhr ein Mann im Polizeirevier Magdeburg angerufen. Ohne seinen Namen zu nennen, habe er angegeben, dass am Hauptbahnhof eine Bombe platziert worden sei. Weitere Einzelheiten wollte der Anrufer demnach nicht nennen.