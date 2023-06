"Irgendwas mit selbstverwaltet." Der Schriftzug prangt an der Seite der gelbgestrichenen Fassade des Thiembuktu-Hauses in Magdeburg-Buckau. Mit den von Plakaten bepflasterten Türen und dem Verschenke-Regal vor dem großen Ladenfenster sticht das Wohnprojekt in der Thiemstraße heraus. In dem vierstöckigen Gebäude leben aktuell 15 Menschen, drei Kinder und zwei Hunde. Das Besondere: Sie haben das Haus gemeinschaftlich gekauft und dafür eine GmbH gegründet. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind damit nicht direkt die Eigentümer, sondern bleiben weiterhin Mieter. Jedoch mit weitaus mehr Gestaltungsmöglichkeiten als in einem normalen Mietverhältnis. Im Thiembuktu-Wohnhaus wird regelmäßig zusammen gekocht und gegessen. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf

Sicherheit bei steigenden Mietpreisen

"Das gibt einem eine gewisse Sicherheit, langfristig hier leben zu können, eine bezahlbare Miete zu haben. Und auch ein bisschen Teil vom Stadtteil zu sein, mehr Begegnung zu haben, mehr Interaktion, mehr solidarisches", erzählt Bettina, die seit fünf Jahren im Projekt lebt. Neben dem Eigentumsverhältnis, ist es vor allem der soziale Aspekt, der das Zusammenleben hier ausmacht.

Bettina studiert Erziehungswissenschaften und lebt seit fünf Jahren im Wohnprojekt. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf Die Menschen im Thiembuktu-Haus leben in WGs oder Einzelwohnungen auf 495 Quadratmetern. Insgesamt gibt es zwölf abgeschlossene Wohneinheiten. Darüber hinaus teilen sie sich mehrere Gemeinschaftsküchen, eine Werkstatt, eine Sauna und den Garten hinter dem Haus. Entscheidungen werden zusammen im wöchentlichen Sonntagsplenum getroffen. Jeder Mitbewohner übernimmt im Wohnprojekt jeweils eine Verwaltungs- und eine Haushaltsaufgabe. Alle gestalten und helfen mit. "Jeder Mensch in der Gruppe bringt was anderes mit ein", meint Bettina.

Gemeinschaftsgedanke über die Hausgrenze hinaus

Genau aus diesem Grund habe sie sich für das Leben im Hausprojekt entschieden. In den WGs, in denen die 33-Jährige zuvor gewohnt hat, habe jeder sein eigenes Ding gemacht, die Mitbewohner hätten oft gewechselt. Was ihr fehlte, war die Gemeinschaft. "Mein Wunsch war es, an einem Ort zu leben, wo wir Dinge teilen, wo wir zusammen kochen, wo wir uns austauschen. Dass man Beziehungen zu den Menschen hat, mit denen man zusammen wohnt."

Mitbewohnerin Sabine sortiert das Verschenke-Regal vorm Haus. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf Das Thiembuktu-Hausprojekt möchte sich darüber hinaus aber auch mit den Menschen in der Nachbarschaft vernetzen. Alle zwei Wochen findet der sogenannte "Koch-Freitag" statt, zudem alle, die Interesse haben, kommen können. Mit dem Verschenke-Regal vor dem Haus möchten sie den Menschen zudem die Möglichkeit bieten, Dinge, die sie nicht mehr brauchen, die aber noch in gutem Zustand sind, weiterzugeben.

Das Verständnis in der Nachbarschaft für das alternative Wohnprojekt sei da, erzählt der 35-jährige Anurag, der über die Freundschaft zu Bettina in das Wohnprojekt gekommen ist. Wenn es bei den Veranstaltungen mal lauter werde, dann werde das kommuniziert und nicht direkt die Polizei gerufen. Das stimme ihn sehr hoffnungsvoll, sagt er. Anurag kocht in einer der Gemeinschaftsküchen. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf

Vom Jugendwohnprojekt zum Mietshäuser Syndikat

Das Haus in der Thiemstraße hat eine besondere Geschichte. Es wurde 2001 saniert und danach viele Jahre als Jugendwohnprojekt genutzt. Als die Genossenschaft die Immobilie 2015 verkaufen will, beschließen die damaligen Bewohner "Thiembuktu" zu erhalten. Sie entscheiden sich für das Konzept des Mietshäuser Syndikats. Jetzt gehört "Thiembuktu" denen, die darin wohnen.

Was ist das Mietshäuser Syndikat? Das Mietshäuser Syndikat ist ein Verbund von 184 Hausprojekten und 17 Initiativen in ganz Deutschland. Die Idee dahinter: Eine Gruppe von Menschen schließt sich zusammen, um leere Häuser bewohnbar zu machen oder sich den Verkaufsplänen des Hausbesitzers gemeinschaftlich entgegenzustellen. Alle diese Projekte sind autonom und als GmbH selbstorganisiert. Häufig sind auch öffentliche Räume für Veranstaltungen oder Gruppen daran gekoppelt. Mietshaussyndikat und Hausverein besitzen in der GmbH beide ein Stimmrecht. So soll sicher gestellt werden, dass das Haus nicht wieder verkauft wird und in der Gemeinschaft bleibt.

Alternative Wohnprojekte kaum Einfluss auf Wohnungsmarkt