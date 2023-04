Rechtsanwalt sieht Ungereimtheiten bei der Fallanalyse zu Inga

Ungereimtheiten sieht der Rechtsanwalt auch bei der Beauftragung einer Psychologin zur Erstellung einer "operativen Fallanalyse". Die Polizeidirektion Stendal hätte diese auf eigene Faust ins Leben gerufen, obwohl Landeskriminalämter und Bundeskriminalamt eine eigene Organisationseinheit "operative Fallanalyse" vorhalten. Das LKA in Sachsen-Anhalt hätte auch bereits Kontakt mit der "Ermittlungsgruppe Wald", die den Fall Inga untersucht hatte, aufgenommen.

Gutachterin ohne Qualifikationen?

Für die Erstellung einer Fallanalyse gibt es laut Tzschoppe auch bundesweite Standards: Polizeibeamte im gehobenen Dienst müssten zunächst zur Schutzpolizei, dann zur Kriminalpolizei. Nach jahrelanger Erfahrung in der Ermittlungsarbeit folge ein Auswahlverfahren, im Anschluss dreieinhalb Jahre Lehrgänge zum polizeilichen Fallanalytiker.

Der Anwalt aus Berlin vertritt jedoch die Meinung, dass die angeforderte Gutachterin diese Voraussetzungen nicht erfüllt und bezieht sich dabei auf den Lebenslauf der Psychologin, der auf ihrer Website nachzulesen ist. Aktenkundig seien hingegen ein Vorschlag und Antrag des späteren Ehemanns der Gutachterin – dem Kriminalrat, der mit der Ermittlung im Fall Inga betraut war.

"Ich zweifele mittlerweile auch an, dass Zwischenberichte zur Akten-Analyse einzelner Spuren, für die Dr. P. ebenfalls die nötige Expertise und der Auftrag fehlten, überhaupt von ihr (allein) verfasst wurden." Und: "Befand sich die Kostenrechnung zum 'Gutachten' im Jahre 2017 wohl noch im Aktenordner 'Kosten/Rechnungen', so ist sie nunmehr aus den Ermittlungsakten von Unbekannt entfernt worden," so Steffen Tzschoppe.

Innenausschuss im Landtag wird zum kleinen Untersuchungsausschuss

Auch Henriette Quade (Die Linke) und Rüdiger Erben (SPD) hatten am Donnerstag umfangreiche Fragen an das Innenministerium, die sich aus den Schreiben des Rechtsanwaltes an den Ausschuss ergaben. Mehrere Stunden befragten sie die Vertreter des Innenausschusses zu Prüfgruppe und Details der Ermittlung.

Am Ende verfing sich der Ausschuss in Detailfragen zum Ablauf der Befragung, statt sich an den offenen Fragen abzuarbeiten. "Ich finde es schlichtweg unwürdig. Ich verstehe, wenn Leute genervt sind und fragen, wo kommen all die Fragen her und stimmt das überhaupt. Der einfachste Weg das herauszufinden wäre, die offenen Fragen zu beantworten. Hätte es nicht bereits in der letzten Sitzung zahlreiche Widersprüche gegeben, wären daraus nicht neue Fragen entstanden. Das Problem sind nicht die Fragen, sondern die fehlenden Antworten," sagte Quade. Henriette Quade (die Linke) versuchte am Donnerstagabend im Landtag dem Innenministerium Antworten auf die Fragen des Anwalts zu entlocken. Bildrechte: dpa