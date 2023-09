So wie Farhad Billimoria sind die meisten Cricket-Spieler beim USC Magdeburg Inder, ehemalige oder aktuelle Studenten oder Mitarbeiter an der Otto von Guericke Universität: "Wir haben dieses Jahr auch ein paar neue Spieler, auch ein paar neue Studenten an der Universität, die eifrig sind mitzuspielen", so Billimoria.