Die Intel-Ansiedlung in Magdeburg hat eine weitere Hürde genommen. Der Magdeburger Stadtrat stimmte am Donnerstagabend mit großer Mehrheit für den Bebauungsplan im Süden der Stadt. Der Ratssaal war gut gefüllt und es schien von Anfang an klar zu sein, dass die Stadträte für den Bebauungsplan stimmen würden. Fraktionsübergreifend äußerten sich diese weitgehend positiv. So sagte Falko Grube (SPD): "Wir haben einen Bebauungsplan vorliegen, der für Intel den roten Teppich ausrollt und das ist auch gut so." Er lobte, dass Ausgleichsmaßnahmen, Strom und Wasserzuleitungen geregelt seien. Kritik könne er daher nicht verstehen. Reinhard Stern (CDU) wünschte sich sogar, dass die Schnelligkeit der Intel-Ansiedlung die von Tesla in Brandenburg toppen solle. Mit Intel würde Magdeburg nicht mehr verlängerte Werkbank sein, sondern künftig in der Welt mitbestimmen.