Wirtschaftsminister trifft IWH-Chefs Treffen soll Streit um Intel-Ansiedlung in Magdeburg beilegen

Das US-Unternehmen Intel will in Magdeburg eine Chipfabrik bauen. Seit Wochen liegen Sachsen-Anhalts Landesregierung und die Chefs des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle darüber im Clinch. Das IWH spricht von Geldverschwendung. Die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff droht, dem Institut das Geld zu streichen. Wirtschaftsminister Sven Schulze will am Montagnachmittag zum Gespräch ins IWH kommen. Ist der Streit also bald beigelegt?