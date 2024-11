Trotz wackelnder Intel-Ansiedlung erwartet die Landesregierung rund um den geplanten High-Tech-Park (HTP) bei Magdeburg ein deutlich steigendes Verkehrsaufkommen. Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) stellte dazu am Dienstag in Magdeburg Maßnahmen vor, um den erwarteten Pendlerverkehr in geordnete Bahnen zu lenken.