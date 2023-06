Es ist die größte ausländische Privatinvestition nach Kriegsende in Deutschland und sie kommt in den Osten. Der Bund fördert das Projekt mit einer Rekordsumme von knapp 10 Milliarden Euro. Intel investiert das Doppelte. Das ist unglaublich und doch wahr. Für die Menschen in Sachsen-Anhalt, einem Bundesland, das seit über 30 Jahren mit den Folgen des wirtschaftlichen Niedergangs der einstigen volkseigenen Betriebe kämpft, mehr als ein Lichtblick.

Auf einmal wird hier nicht nur Geschichte geschrieben mit Werksschließungen, sondern Erfolgsgeschichte, die auf Zukunftstechnologien setzt. Was hier auf dem platten Acker gebaut wird, hilft den Anschluss an die Weltspitze in der Halbleiterindustrie zu schaffen.

Nicht alle finden es gut

Doch nicht alle finden das großartig, müssen Ansiedlungen mit so großen Summen subventioniert werden? Sicher belastet das den Bundeshaushalt, doch auf Dauer sichert es die Versorgung mit Chips, die überall benötigt werden. Die Welt wird digitaler und das geht nicht ohne Halbleiter. Intel und andere, die folgen werden, sichern den Nachschub an Chips, für die die Nachfrage steigen wird. Das Werk in Magdeburg soll einen "Quantensprung" in der europäischen Chipherstellung vollziehen. Statt Chips in Nanometern zu produzieren, sollen in Magdeburg Halbleiter in der nächstkleineren Einheit Ångström produziert werden. Das ist Weltspitze.



Der Handelskrieg mit China macht deutlich, dass Abhängigkeiten von Asien zu Engpässen führen können, die Europa wirtschaftlich schaden. Deshalb ist es gut, eine eigene Halbleiterindustrie aufzubauen und die, wenn sie leistungsfähig sein soll, gibt es natürlich nicht umsonst. China, USA und Südkorea pumpen viel mehr Geld in ihre Chipindustrien. An dem Wettstreit muss Europa sich nicht beteiligen, aber dann kann es sein, dass die anderen davonfahren. Denken wir an die deutsche Automobilindustrie, die international nur noch auf dem Standstreifen fährt, während andere Nationen längst die Nase vorn haben.

Mut, Wagnis und Risiko

Die Bundesregierung und die EU-Kommission waren mutig, haben sich entschlossen, mehr auf den Tisch zu legen. Ob das klug war, wird die Zukunft zeigen. Aber wären die Menschen je auf dem Mond gelandet, hätte Einstein die Relativitätstheorie entdeckt und wüssten wir heute, dass die Erde rund ist. Sicher nicht, wenn wir auf die "Vernünftigen" dieser Welt gehört hätten. Es gehört Mut dazu, etwas zu wagen und das ist manchmal riskant. Das Risiko dürfte aber gering sein, angesichts der Tatsache, dass Halbleiter längst zur Grundlage unseres Lebens gehören, egal ob im Toaster, Herzschrittmacher oder in den Rechenzentren dieser Welt.

Sachsen-Anhalt erwartet Zuzug