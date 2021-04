Hunderte Bewerbungen brauchte es bis Maxi Storck da angekommen ist, wo sie hinwollte: In einem Job, der ihr Spaß macht und in dem sie zum ersten Mal einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen hat. Seit September ist sie bei der Generaldirektion "Wasserstraßen und Schifffahrt" in Magdeburg angestellt. Die nehmen sie so, wie sie ist, freut sich Storck, die wegen einer Einschränkung beim Gehen schwerbehindert ist. Diese Behinderung hatte bisher dazu geführt, dass sie in mehr als 20 Jobs tätig war – kurze, befristete Arbeitsstellen oder welche, bei denen sie sich als Schwerbehinderte ausgenommen gefühlt hat. Im Interview gibt die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation Einblick in ihre Erfahrungen als Schwerbehinderte auf dem Arbeitsmarkt.