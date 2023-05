Die Bauarbeiten finden zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Magdeburg-Kannenstieg statt: In Richtung Berlin wird auf knapp 10 Kilometern zwischen Lostau und Burg-Ost gebaut. In Richtung Hannover wird zwischen Theeßen und Burg-Zentrum gebaut. Die Anschlussstellen Burg-Zentrum in Richtung Berlin und Burg-Ost in Richtung Hannover sind gesperrt.