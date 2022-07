Zwei schwere Unfälle auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover haben am Dienstag zwei Menschenleben gekostet. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war der 40 Jahre alte Fahrer eines Transporters am Dienstag gegen 15:30 Uhr am Ende eines Staus auf einen Lkw gekracht. Dabei wurde er laut Polizei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch vor Ort. Der Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben.

Drei Lkw ineinander gekracht

Etwa eine Stunde zuvor war es in Höhe Schermen zu einem Auffahrunfall mit mehreren Lastern gekommen. Laut Polizei war die Fahrerin eines Lkw auf ein Stauende aufgefahren und dabei mit ihrem Beifahrer eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt worden. Die Fahrerin erlag am Abend ihren Verletzungen. Weil der Aufprall bei dem Unfall so stark war, schob sich einer der beiden Laster auf einen dritten Lkw. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Zwei der drei Laster mussten abgeschleppt werden.