Zwei schwere Unfälle auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover haben am Dienstag ein Menschenleben gekostet. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war der 40 Jahre alte Fahrer eines Transporters am Dienstag gegen 15:30 Uhr am Ende eines Staus auf einen Lkw gekracht. Dabei wurde er laut Polizei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch vor Ort. Der Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben.