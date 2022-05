Affenpocken Grimm-Benne: "Situation keinesfalls mit Corona-Lage vergleichbar"

Die Gesundheitsminister der Länder wollen eine weitere Ausbreitung der Affenpocken in Deutschland verhindern. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) betonte, dass die Situation nicht mit der Corona-Lage vergleichbar sei, man habe allerdings aus der Pandemie gelernt. Am Montag war der erste Affenpocken-Fall in Sachsen-Anhalt bestätigt worden.