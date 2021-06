In Möser im Jerichower Land ist eine Katze mit einer Armbrust beschossen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, steckte der rund 15 Zentimeter lange Pfeil im Hals des Tieres, als es aufgefunden wurde. Unklar ist, wer die Waffe abgefeuert hat. Die Katze sei zu einem Tierarzt gebracht worden und nun in der Tierklinik Magdeburg, hieß es. Die Polizei leitete eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.