Sie hat in dieser Woche wieder für lange Staus und überlastete Umleitungsstrecken gesorgt: die Autobahn-Baustelle auf der Elbebrücke in Hohenwarthe (Jerichower Land). Derzeit laufen dort die Vorbereitungen für den neuen A2-Bauabschnitt. Bisher wurde die Fahrbahn Richtung Hannover erneuert. Ab Freitag wird an der Richtungsfahrbahn Berlin gebaut.

Auffahrt Magdeburg-Rothensee dicht

Der Verkehr wird dann laut Autobahn-Gesellschaft des Bundes in beiden Richtungen jeweils zweispurig über die Fahrbahn Richtung Hannover geführt. Geplant ist, dass die Arbeiten Mitte Dezember 2021 abgeschlossen werden. Im Zuge dessen muss auch die Auffahrt in Magdeburg-Rothensee in Richtung Berlin gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Magdeburg-Zentrum umgeleitet.