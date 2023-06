Die Autobahn 2 ist nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Richtung Hannover bis mindestens 16 Uhr gesperrt. Wie die Autobahnpolizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sind zwischen Theeßen und Burg-Ost vier Lastwagen an einem Stauende kollidiert. Dabei sei der 44-jährige Beifahrer des auffahrenden Lkw getötet worden, der 28 Jahre alte Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der mit 20 Tonnen Brennholzpaletten beladene Lkw des 28-Jährigen sei stark beschädigt und mit zwei weiteren beteiligten LKW abgeschleppt worden. Der Polizei zufolge entstand ein Gesamtschaden von rund 148.000 Euro.

Am Morgen hatte es in gleicher Richtung zwischen Lostau und Magdeburg-Rothensee einen Verkehrsunfall mit zwei Autos gegeben. Die Fahrer blieben laut Polizei unverletzt.

Seit Mittwochvormittag hatte es bereits acht Unfälle gegeben, je vier pro Fahrtrichtung. Der Gesamtschaden wird laut Polizei in die Hunderttausende gehen. Am Mittwoch hieß es zunächst, die Autobahn 2 bleibe in Richtung Hannover bis Donnerstag gesperrt. Die Pläne wurden dann aber verworfen und die A2 nur kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt, sodass zumindest ein Fahrstreifen je Richtung freigegeben werden konnte.

Zuerst war am Mittwoch ein Lkw bei Burg in Baustellenabsperrungen gefahren und quer zur Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen stehen geblieben. Nach ersten Ermittlungen erkannte der Fahrer die geänderte Verkehrsführung am Baustellenbeginn zu spät, kollidierte mit der mobilen Mittelschutzplanke und schob diese auf den linken Fahrstreifen der Gegenfahrbahn. Der Laster stellte sich daraufhin quer zur Fahrtrichtung und versperrte die Richtungsfahrbahn Hannover. Der Fahrer sei leicht verletzt worden. Weshalb er mit seinem Lkw in die Leitplanke kam, ist noch unklar.