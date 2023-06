Seit Mittwochvormittag hatte es bereits acht Unfälle gegeben, je vier pro Fahrtrichtung. Der Gesamtschaden wird laut Polizei in die Hunderttausende gehen. Am Mittwoch hieß es zunächst, die Autobahn 2 bleibe in Richtung Hannover bis Donnerstag gesperrt. Die Pläne wurden dann aber verworfen und die A2 nur kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt, sodass zumindest ein Fahrstreifen je Richtung freigegeben werden konnte.



Zuerst war am Mittwoch ein Lkw bei Burg in Baustellenabsperrungen gefahren und quer zur Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen stehen geblieben. Nach ersten Ermittlungen erkannte der Fahrer die geänderte Verkehrsführung am Baustellenbeginn zu spät, kollidierte mit der mobilen Mittelschutzplanke und schob diese auf den linken Fahrstreifen der Gegenfahrbahn. Der Laster stellte sich daraufhin quer zur Fahrtrichtung und versperrte die Richtungsfahrbahn Hannover. Der Fahrer sei leicht verletzt worden. Weshalb er mit seinem Lkw in die Leitplanke kam, ist noch unklar.



Weil der umgekippte Lkw auch die Gegenfahrbahn blockierte, staute sich der Verkehr in Richtung Berlin zwischenzeitlich auf einer Länge von mehr als 20 Kilometern. Am Stauende bei Theeßen in Richtung Hannover gab es dann einen weiteren Unfall. Laut Polizei fuhr auf der rechten Spur ein Lastwagen auf einen weiteren auf, wobei sich einer der Fahrer einer ersten Diagnose zufolge leicht verletzte. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Durch den Folgeunfall staute sich der Verkehr bis in die Abendstunden zurück bis Ziesar. Auch auf der Umleitungsstrecke über Grabow und Burg mussten Autofahrer am späten Abend noch deutlich mehr Zeit einplanen.



Ein weiterer Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am frühen Mittwochnachmittag in Fahrtrichtung Berlin. Demnach fuhr zwischen den Abfahrten Magdeburg-Zentrum und Magdeburg-Rothensee ein Pkw auf einen Sattelzug auf. Der Fahrer sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Verkehr werde derzeit an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



Zwischen Marienborn und Eilsleben gab es in Richtung Berlin am Mittwoch ebenfalls einen Unfall. Dort krachten zwei Laster zusammen, verletzt wurde niemand. Auch dort staute sich der Verkehr auf mehrere Kilometer Länge. Autofahrer brauchten etwa eine Stunde mehr Zeit. Am späten Abend konnte die Autobahn 2 zumindest hier wieder freigegeben werden.