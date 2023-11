Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen sich auf der A2 an den Landesgrenzen zu Brandenburg und Niedersachsen nach mehreren Unfällen weiter auf Behinderungen einstellen. Wie die Polizei mitteilte, bleiben nach einem schweren Lkw-Unfall in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn zwischen Theeßen und Burg-Ost noch bis Freitagmittag die linken Fahrstreifen in beiden Richtungen gesperrt.