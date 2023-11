Die Autobahn 2 ist nach einem Unfall zwischen Theeßen und dem Parkplatz Ihlegrund in beide Richtungen gesperrt. Wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte, hat in der Nacht kurz vor 2 Uhr ein LKW die Mittelleitplanke durchbrochen. Der Lastwagen sei in der Folge umgekippt.