Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Männer in dem Wagen am Morgen in Richtung Hannover unterwegs, als das Fahrzeug kurz hinter dem Parkplatz Ihlegrund bei Burg von der Straße abkam. Der Transporter habe sich mehrfach überschlagen. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Hannover am Morgen kurzzeitig gesperrt werden.