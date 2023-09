Durch den schweren Unfall auf der Autobahn 2 in der vergangenen Woche sind in den umliegenden Orten große Schäden entstanden. Das haben Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT ergeben. Tausende umgeleitete Lkws und Autos haben vor allem Straßen und Fußwege in Mitleidenschaft gezogen.