Rund zwanzig Minuten nach dem ersten Unfall stießen am Stauende zwei Lkw zusammen. Den Angaben zufolge erkannte ein 56-jähriger Lkw-Fahrer das Stauende zu spät und fuhr auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Der 56-Jährige wurde dabei im Fahrerhaus eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Dabei sei ein Sachschaden von rund 200.000 Euro entstanden, hieß es. Der Verkehr wird in Theeßen von der A2 abgeleitet.