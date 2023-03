Auf der A2 bei Burg beginnt in der kommenden Woche eine mehrmonatige Fahrbahnerneuerung. Vom 22. März bis Dezember 2023 werden zwei Abschnitte in einer Fahrtrichtung erneuert, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte. Zunächst werde ab Mittwoch zwischen Lostau und Burg-Ost gebaut. Davon sei auch die Anschlussstelle Burg-Zentrum betroffen. Sie wird den Angaben zufolge gesperrt.