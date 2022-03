Bauarbeiten B1 in Genthin wird für 1,6 Millionen Euro saniert

Hauptinhalt

Die Bundesstraße 1 in Genthin wird saniert. Verkehrsteilnehmer müssen sich deshalb ab Montag für vier Monate auf Behinderungen einstellen. Erst in den vergangenen Jahren hatte es auf der Bundesstraße 1 in und um Burg Bauarbeiten gegeben.