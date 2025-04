Autofahrer, die von der Autobahn 2 über Möser nach Magdeburg kommen, müssen seit Samstag, 5. April, Umleitungen in Kauf nehmen. Hintergrund ist die Sanierung der B1 durch Möser. Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Möser werden in vier Abschnitten erfolgen. Das teilte die Landesstraßenbaubehörde mit.