Auf der A2 beginnen am Montag umfangreiche Sanierungsarbeiten. Nach Angaben der Autobahn GmbH muss die Fahrbahn im Bereich der Landesgrenze zu Brandenburg instand gesetzt werden. In Fahrtrichtung Hannover werden die Arbeiten zwischen Wollin und der Landesgrenze bis Samstag jeweils in den Abend- und Nachtstunden durchgeführt. Zwischen 19 Uhr abends und 7 Uhr morgens werden mindestens die Stand- und die Richtungsfahrbahn gesperrt.

In Fahrtrichtung Berlin werden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen Theeßen und der Landesgrenze ebenfalls die Stand- und die Lastspur sowie später die mittlere Fahrspur gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten. Der Verkehr wird jeweils über die noch vorhandenen Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Dienstagmorgen abgeschlossen sein.