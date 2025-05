In Tucheim bei Genthin im Jerichower Land sind bei einem Feuer auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft viele Kälber verendet. Wie viele genau, ist noch unklar. Die Polizei sprach in einer ersten Schätzung von einer Zahl im unteren dreistelligen Bereich. Laut Polizeiangaben vom Sonntagvormittag starben etwa 100 Tiere durch die Flammen oder durch Rauchgasvergiftung. Tobias Kuhne von der Ortsfeuerwehr Tucheim sagte MDR SACHSEN-ANHALT, nach Angaben der Agrargenossenschaft hätten sich 130 Kälber im Brandbereich befunden.

Der Brand war den Angaben nach am frühen Samstagvormittag in einem Kälberstall auf dem Milchhof ausgebrochen. Kuhne zufolge war der Rauch kilometerweit sichtbar. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe neben Bereichen der Kälberzucht auch eine landwirtschaftliche Halle mit Maschinen und gelagertem Stroh in Flammen gestanden.